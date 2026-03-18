Adiós al efectivo: así podrás pagar el Metro y Metrobús en Panamá

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) avanza en la modernización del sistema de pagos del transporte público, con el objetivo de implementar un modelo digital en Panamá que permita a los usuarios cancelar sus pasajes mediante tarjetas y otros medios electrónicos.
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Hacia un sistema sin efectivo
El proyecto contempla la integración de los sectores colectivo y selectivo a un ecosistema de pagos moderno, que permita avanzar hacia la bancarización del transporte.
Entre los principales cambios, se prevé que los usuarios puedan pagar sus pasajes utilizando:
- Tarjetas de débito
- Tarjetas de crédito
- Dispositivos electrónicos
Esto marcaría un cambio significativo frente al uso tradicional de efectivo en muchas rutas del país.
Beneficios para usuarios
La iniciativa busca mejorar la experiencia del usuario, ofreciendo un sistema más rápido, seguro y transparente, además de facilitar el acceso a múltiples opciones de pago.
Transformación del transporte
Con este proyecto, la ATTT y Sonda apuntan a elevar los estándares del servicio público en Panamá, alineándose con tendencias globales de digitalización y movilidad inteligente.