Panamá Nacionales -  18 de marzo de 2026 - 07:52

Adiós al efectivo: así podrás pagar el Metro y Metrobús en Panamá

Panamá avanza hacia un sistema de pagos electrónicos en transporte público que permitirá usar tarjetas y dispositivos digitales.

Panamá apuesta por pagos digitales en transporte público

Panamá apuesta por pagos digitales en transporte público

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) avanza en la modernización del sistema de pagos del transporte público, con el objetivo de implementar un modelo digital en Panamá que permita a los usuarios cancelar sus pasajes mediante tarjetas y otros medios electrónicos.

Alianza para modernizar el sistema en Panamá

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El director general de la ATTT, Nicolás Brea, junto al secretario general Justo Castañeda, sostuvo un encuentro con directivos de la empresa Sonda para definir un plan integral de recaudo electrónico. En la reunión participaron también Marcelo Castiglione y Víctor Betancourt.

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Hacia un sistema sin efectivo

El proyecto contempla la integración de los sectores colectivo y selectivo a un ecosistema de pagos moderno, que permita avanzar hacia la bancarización del transporte.

Entre los principales cambios, se prevé que los usuarios puedan pagar sus pasajes utilizando:

  • Tarjetas de débito
  • Tarjetas de crédito
  • Dispositivos electrónicos

Esto marcaría un cambio significativo frente al uso tradicional de efectivo en muchas rutas del país.

Beneficios para usuarios

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La iniciativa busca mejorar la experiencia del usuario, ofreciendo un sistema más rápido, seguro y transparente, además de facilitar el acceso a múltiples opciones de pago.

Transformación del transporte

Con este proyecto, la ATTT y Sonda apuntan a elevar los estándares del servicio público en Panamá, alineándose con tendencias globales de digitalización y movilidad inteligente.

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