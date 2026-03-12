Panamá Oeste Nacionales -  12 de marzo de 2026 - 15:08

Metro de Panamá inicia energización del viaducto de la Línea 3

La Línea 3 del Metro de Panamá alcanza un nuevo hito con la energización del viaducto. Advierten que es una etapa crítica y de alto riesgo eléctrico.

Metro de Panamá

Metro de Panamá, línea 3

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá continúa avanzando, tras iniciar el proceso de energización del viaducto, una etapa clave para el funcionamiento del sistema ferroviario. De acuerdo con las autoridades del proyecto, este paso forma parte de los trabajos técnicos necesarios para la futura operación de la línea, que conectará la Ciudad de Panamá con el sector oeste del país.

Línea 3 del Metro de Panamá inicia energización del viaducto

La Línea 3 es considerada uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, ya que busca mejorar significativamente la movilidad de miles de personas que se trasladan diariamente entre la capital y la provincia de Panamá Oeste.

Con el avance de las obras, el proyecto continúa acercándose a las etapas que permitirán realizar pruebas técnicas del sistema.

Advierten sobre alto riesgo eléctrico

El Metro de Panamá, S.A. advirtió que la energización del viaducto es una fase crítica y de alto riesgo eléctrico, por lo que el acceso a estas áreas se encuentra estrictamente restringido.

Las autoridades recalcaron que solo personal autorizado puede ingresar a las zonas de trabajo.

Además, hicieron un llamado a la población a respetar la señalización y los perímetros de seguridad, ya que ingresar sin permiso podría poner en riesgo la vida.

