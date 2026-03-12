NASA Internacionales -  12 de marzo de 2026 - 15:31

NASA fija el 1 de abril como nueva fecha para lanzar Artemis II

La misión de la NASA, Artemis II, que llevará astronautas a la órbita lunar, podría despegar el 1 de abril tras la corrección de fallos técnicos.

La NASA afirma que Artemis II se alista para viajar a la órbita lunar.

La NASA afirma que Artemis II se alista para viajar a la órbita lunar.

La NASA anunció este jueves que intentará el lanzamiento de la misión Artemis II a la órbita lunar el próximo 1 de abril, después de haber solucionado los fallos que provocaron su aplazamiento en febrero, y tras haber considerado los desafíos durante la revisión de preparación de vuelo.

Preparativos para el lanzamiento de la NASA

"Estamos en camino de un lanzamiento tan pronto como el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", dijo en una rueda de prensa la viceadministradora asociada de la NASA, Lori Glaze.

El cohete y la cápsula fueron desmontados de la plataforma de lanzamiento debido a un fallo, pero volverán a ensamblarse el 19 de marzo, anunciaron en la rueda de prensa.

Artemis II llevará a cuatro astronautas hasta la órbita lunar, en el que será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna en más de medio siglo.

