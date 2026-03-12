Irán afirma que atacó bases de EE. UU. con misiles hipersónicos

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este jueves 12 de marzo que ha atacado con misiles balísticos hipersónicos ‘Fattah’ centros de concentración de fuerzas estadounidenses en la carretera Sheikh Zayed, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), y en el aeropuerto Ahmad Al-Jaber, en Kuwait.

En un comunicado emitido por la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria se atribuye también el bombardeo del alojamiento de marines estadounidenses en la base Al-Dhafra (EAU), bases móviles de EE. UU. en Irak y un punto de concentración de fuerzas israelíes en Tel Aviv.

Emiratos Árabes Unidos Irán lanza ataques hacia Emiratos Árabes Unidos. EFE

Irán afirma que ajustó su estrategia militar en la guerra

Según el cuerpo de élite militar iraní, los ataques se realizaron con un "conjunto completo de misiles pesados", entre ellos los ‘Jorramshahr’, el ‘Qadr’ con ojiva de racimo y el ‘Kheibar-Shekan’ con una ojiva de una tonelada, bajo un "fuego continuo, dirigido y efectivo".

Además, la Guardia Revolucionaria indica que, en esta fase de la guerra y ante las tácticas y acciones "salvajes" del Ejército estadounidense y el "régimen sionista" (en mención a Israel), "ha ajustado su plan de ataques y tomado el control de la gestión del campo de batalla".

Irán lanzó esta madrugada una nueva oleada de ataques contra Israel y países del golfo Pérsico, y alcanzó un edificio en Dubái, los tanques de combustible en Baréin y Omán yun edificio en Kuwait, en el inicio de la decimotercera jornada de conflicto en Oriente Medio.

