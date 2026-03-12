Panamá Nacionales -

Reservas de centavos se agotarán en junio, pero seguirá como moneda de curso legal

Las reservas de moneda de un centavo del Banco Nacional de Panamá se agotarán en el mes de junio de 2026. Anthony Martínez, gerente ejecutivo de Operaciones de la entidad bancaria, aclaró que los centavos seguirán circulando en el país como moneda de curso legal, y el redondeo se aplicará en aquellos escenarios en los que el comerciante ni el consumidor cuenten con centavos a mano.