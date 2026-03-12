Estudio revela aumento de hasta 6°C en zonas urbanas de Panamá y San Miguelito

Un estudio de la firma Esri Panamá reveló un incremento significativo en las temperaturas de la Ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito, con afectaciones críticas en el corregimiento de Rufina Alfaro.

La investigación comparó dos periodos, de 2000 a 2006 y de 2019 a 2026, utilizando imágenes satelitales para analizar las islas de calor superficiales. El objetivo fue comprobar cuánto ha aumentado el calor en las zonas urbanas debido al desarrollo inmobiliario y la pérdida de cobertura vegetal.

El estudio comprobó variaciones de hasta 6°C no solo en San Miguelito, sino también en diversos sectores del distrito de Panamá, como Don Bosco.

Los especialistas explicaron que estas áreas urbanizadas carecen de espacios verdes, lo que genera un aumento en la temperatura que es percibido directamente por la ciudadanía.

Por ello, se recomendó que las zonas urbanizadas integren áreas verdes y espacios libres, y que se implementen estrategias bioclimáticas basadas en la creación de corredores de viento, techos verdes y sistemas de enfriamiento urbano.