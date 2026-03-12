Panamá aplicará redondeo en pagos sin centavos: Banco Nacional explica cuándo

El gerente ejecutivo de Operaciones del Banco Nacional de Panamá, Anthony Martínez, aclaró que los centavos seguirán circulando en el país como moneda de curso legal, pese a la propuesta de aplicar un sistema de redondeo en determinadas transacciones.

No obstante, explicó que a partir del mes de junio ya no se emitirán nuevas monedas de centavo, como parte de la medida propuesta.

El funcionario explicó que la medida solo se utilizará en aquellos casos en que ni el comerciante ni el consumidor tengan centavos disponibles y tampoco exista la posibilidad de realizar pagos electrónicos.

Panamá dejó de importar centavos

Según detalló el banco estatal, desde mediados del 2025, Panamá ya no cuenta con nuevos centavos importados, por lo que el circulante existente será el que continúe utilizándose en el mercado.

Las estimaciones indican que el país podría cubrir la circulación de esta moneda hasta mediados de 2026, mientras se implementan alternativas para evitar inconvenientes en las transacciones en efectivo.

Martínez reiteró que el centavo, ya sea panameño o estadounidense, sigue siendo válido para realizar pagos en el país.

¿Cuándo se aplicará el redondeo?

El sistema de redondeo solo se aplicará cuando no existan centavos disponibles y tampoco se pueda pagar con tarjeta o medios electrónicos. La regla consiste en aproximar el monto al valor más cercano entre 0, 5 o 10 centavos.

Ejemplos del redondeo

Si una compra cuesta $1.99 , el monto se redondea a $2.00 .

, el monto se redondea a . Si el total es $1.03 , el pago se redondea a $1.00 .

, el pago se redondea a . La propuesta busca facilitar las transacciones en efectivo ante la escasez de monedas de baja denominación, sin eliminar el centavo como moneda oficial.

Alternativa cuando no hay monedas

El Banco Nacional de Panamá destacó que la medida es única y exclusivamente para los casos en los que no haya centavos disponibles y tampoco exista acceso a pagos electrónicos.

De esta manera se pretende evitar inconvenientes tanto para comerciantes como para consumidores al momento de realizar pagos en efectivo.