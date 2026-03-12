Agroferias del IMA: calendario para el 16 y 17 de marzo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) publicó el calendario oficial de agroferias que se realizarán el lunes 16 y martes 17 de marzo de 2026, con puntos de venta habilitados en la Panamá y diferentes provincias del interior del país.

Estas agroferias permiten a los consumidores acceder a alimentos de la canasta básica a precios accesibles, como arroz, legumbres, carnes y otros productos de primera necesidad. La entidad recordó a los asistentes que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables, con el fin de agilizar la atención y facilitar las compras en cada punto.

Agroferias del IMA – lunes 16 de marzo de 2026

Chiriquí

Sede del IMA en San Pedro, en el distrito de David

Panamá Oeste

Cancha de La Paz, en el corregimiento de Chame cabecera

Agroferias del IMA - Martes 17 de marzo del 2026

Darién

Frente al cementerio de Yaviza, distrito de Pinogana

Veraguas

Cancha techada de Martín Grande, corregimiento de Edwin Fábrega, distrito de Santiago

Cancha techada de Las Cruces, distrito de Cañzas

Herrera

Cancha Comunal de Potuga, distrito de Parita

Panamá Oeste

Estacionamiento del antiguo Centro Comercial de Hato Montaña, en Juan Demóstenes Arosemena, Arraiján

Chiriquí

Cancha Comunal de La Victoria, distrito de Boquerón

Coclé

Casa Local de Caimito, corregimiento de Pajonal, en Penonomé

Panamá

Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia

Coclé

Parque Público de Palenque, distrito de Santa Isabel

Los Santos

Frente a la Escuela de Perina, en El Bebedero, distrito de Tonosí

¡Aquí están las Agroferias del IMA! Acude y lleva a casa tus productos favoritos a precios justos

Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!

Trabajando #ConPasoFirme



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!



— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) March 12, 2026

El IMA reiteró que las agroferias forman parte de su estrategia para garantizar el acceso a alimentos a bajo costo y exhortó a la población a asistir temprano, ya que los productos suelen agotarse rápidamente.