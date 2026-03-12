Panamá Nacionales -  12 de marzo de 2026 - 16:11

Agroferias del IMA: calendario para el 16 y 17 de marzo

El IMA anunció las agroferias del 16 y 17 de marzo de 2026 en Panamá y el interior. Conozca los lugares donde venderán alimentos a bajo costo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó el calendario oficial de agroferias que se realizarán el lunes 16 y martes 17 de marzo de 2026, con puntos de venta habilitados en la Panamá y diferentes provincias del interior del país.

Estas agroferias permiten a los consumidores acceder a alimentos de la canasta básica a precios accesibles, como arroz, legumbres, carnes y otros productos de primera necesidad. La entidad recordó a los asistentes que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables, con el fin de agilizar la atención y facilitar las compras en cada punto.

Agroferias del IMA – lunes 16 de marzo de 2026

Chiriquí

  • Sede del IMA en San Pedro, en el distrito de David

Panamá Oeste

  • Cancha de La Paz, en el corregimiento de Chame cabecera

Agroferias del IMA - Martes 17 de marzo del 2026

Darién

  • Frente al cementerio de Yaviza, distrito de Pinogana

Veraguas

  • Cancha techada de Martín Grande, corregimiento de Edwin Fábrega, distrito de Santiago
  • Cancha techada de Las Cruces, distrito de Cañzas

Herrera

  • Cancha Comunal de Potuga, distrito de Parita

Panamá Oeste

  • Estacionamiento del antiguo Centro Comercial de Hato Montaña, en Juan Demóstenes Arosemena, Arraiján

Chiriquí

  • Cancha Comunal de La Victoria, distrito de Boquerón

Coclé

  • Casa Local de Caimito, corregimiento de Pajonal, en Penonomé

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia

Coclé

  • Parque Público de Palenque, distrito de Santa Isabel

Los Santos

  • Frente a la Escuela de Perina, en El Bebedero, distrito de Tonosí
El IMA reiteró que las agroferias forman parte de su estrategia para garantizar el acceso a alimentos a bajo costo y exhortó a la población a asistir temprano, ya que los productos suelen agotarse rápidamente.

