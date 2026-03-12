Agroferias del IMA: calendario para el 16 y 17 de marzo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó el calendario oficial de agroferias que se realizarán el lunes 16 y martes 17 de marzo de 2026, con puntos de venta habilitados en la Panamá y diferentes provincias del interior del país.
Estas agroferias permiten a los consumidores acceder a alimentos de la canasta básica a precios accesibles, como arroz, legumbres, carnes y otros productos de primera necesidad. La entidad recordó a los asistentes que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables, con el fin de agilizar la atención y facilitar las compras en cada punto.
Agroferias del IMA – lunes 16 de marzo de 2026
Chiriquí
- Sede del IMA en San Pedro, en el distrito de David
Panamá Oeste
- Cancha de La Paz, en el corregimiento de Chame cabecera
Agroferias del IMA - Martes 17 de marzo del 2026
Darién
- Frente al cementerio de Yaviza, distrito de Pinogana
Veraguas
- Cancha techada de Martín Grande, corregimiento de Edwin Fábrega, distrito de Santiago
- Cancha techada de Las Cruces, distrito de Cañzas
Herrera
- Cancha Comunal de Potuga, distrito de Parita
Panamá Oeste
- Estacionamiento del antiguo Centro Comercial de Hato Montaña, en Juan Demóstenes Arosemena, Arraiján
Chiriquí
- Cancha Comunal de La Victoria, distrito de Boquerón
Coclé
- Casa Local de Caimito, corregimiento de Pajonal, en Penonomé
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia
Coclé
- Parque Público de Palenque, distrito de Santa Isabel
Los Santos
- Frente a la Escuela de Perina, en El Bebedero, distrito de Tonosí
El IMA reiteró que las agroferias forman parte de su estrategia para garantizar el acceso a alimentos a bajo costo y exhortó a la población a asistir temprano, ya que los productos suelen agotarse rápidamente.