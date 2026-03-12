IMA abre Agrotiendas permanentes y anuncia nuevas sedes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la apertura y operación de Agrotiendas permanentes a nivel nacional, con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles para la población.
Nuevas Agrotiendas del IMA en varias provincias
Según el director de la institución, las próximas aperturas se realizarán en lugares como:
- Río Hato
- Mercado de Mariscos
- Alcalde Díaz
- Puerto Armuelles
- Cañazas
- La Villa de Los Santos
Estas nuevas tiendas permanentes forman parte de la estrategia del IMA para acercar alimentos a bajo costo a más comunidades del país.
Agrotienda de Pan de Azúcar atiende al público desde temprano
Por su parte, la agrotienda permanente ubicada en Pan de Azúcar abrió sus puertas este jueves antes de las 7:00 a.m., atendiendo al público hasta las 11:00 a.m. para la venta de productos a bajos costos.
Las autoridades recomendaron a los asistentes:
- Hidratarse adecuadamente
- Llevar su cédula de identidad
- Utilizar bolsas reutilizables para transportar los productos.
Otras Agrotiendas que continúan operativas
El IMA también recordó que otras tiendas permanentes continúan operando en distintos puntos del país, entre ellas:
- Bingos Nacionales (Santa Ana)
- Merca Panamá en David, Chiriquí
- Penonomé, Coclé
- La Chorrera, Panamá Oeste
Estas agrotiendas permiten que los consumidores adquieran alimentos de la canasta básica a precios más económicos durante todo el año.