Panamá Nacionales -  12 de marzo de 2026 - 14:50

Agroferias del IMA de este viernes: dónde serán y desde qué hora asistir

Las agroferias continuarán el fin de semana en las provincias de Chiriquí y Panamá con productos de calidad.

Agroferias del IMA.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 13 de marzo se llevarán a cabo las agroferias en diversos sectores del país. Las jornadas de venta iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población.

Es importante que todos los asistentes cuenten con su bolsa reutilizable y su cédula de identidad para mostrarla durante las compras.

Agroferias del IMA

Viernes 13 de marzo

Los Santos

  • Parque Porras, en el distrito de Las Tablas.

Listado de agroferias para el sábado 14 y domingo 15 de marzo

Sábado 14 de marzo

  • Chiriquí: stand del IMA en la Feria Internacional de David.

Domingo 14 de marzo

  • Panamá: predios del Hipódromo Presidente Remón, corregimiento de Juan Díaz.

Agroferias de la próxima semana

