Agroferias del IMA de este viernes: dónde serán y desde qué hora asistir

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 13 de marzo se llevarán a cabo las agroferias en diversos sectores del país. Las jornadas de venta iniciarán desde las 8:00 a.m., ofreciendo productos de calidad a precios accesibles para la población.
Agroferias del IMA
Viernes 13 de marzo
Los Santos
- Parque Porras, en el distrito de Las Tablas.
Listado de agroferias para el sábado 14 y domingo 15 de marzo
Sábado 14 de marzo
- Chiriquí: stand del IMA en la Feria Internacional de David.
Domingo 14 de marzo
- Panamá: predios del Hipódromo Presidente Remón, corregimiento de Juan Díaz.
Agroferias de la próxima semana