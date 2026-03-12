Concurso General de Becas 2026: lo que debes saber sobre la certificación bancaria para el pago

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que próximamente anunciará el proceso para la solicitud de la certificación bancaria, uno de los documentos exigidos en el trámite del Concurso General de Becas 2026.
IFARHU elimina certificado socioeconómico como requisito
El IFARHU informó que la certificación socioeconómica, otro de los documentos requeridos anteriormente, no se solicitará este año debido a que esta beca es otorgada por mérito.
Concurso General de Becas 2026: documentos de primaria, premedia y media
- Una (1) foto tamaño carné.
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula juvenil o certificado de nacimiento del estudiante (Nacionales). Dos (2) copias de las generales del pasaporte (Extranjeros).
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal.
- Estudiantes extranjeros: Dos (2) copias de Certificación del Servicio Nacional de Migración haciendo constar la residencia de más de 10 años.
- Dos (2) copias de boletín del año anterior (2025).
- Dos (2) copias de la matricula del año (2026).
- La persona registrada como Representante Legal que se declaró en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.
- Certificación Bancaria con el número de cuenta del estudiante.