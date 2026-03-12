Concurso General de Becas 2026: lo que debes saber sobre la certificación bancaria para el pago

IFARHU publicó los resultados del Concurso General de Becas 2026. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que próximamente anunciará el proceso para la solicitud de la certificación bancaria, uno de los documentos exigidos en el trámite del Concurso General de Becas 2026.

Los resultados de los estudiantes beneficiados del concurso están disponibles a través del sitio web https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse