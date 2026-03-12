ACODECO ordena suspensión de aumento de tarifas de telefonía móvil en Panamá.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) tomó medidas preventivas en el marco de una investigación administrativa contra las empresas Cable & Wireless Panamá, S.A. (Más Móvil) y Grupo de Comunicaciones Digitales S.A. (TIGO), por la presunta comisión de prácticas monopolísticas absolutas.
Se advierte a la población que, de realizarse cobros basados en dicho aumento a partir de la fecha, pueden presentar la denuncia correspondiente ante la Acodeco a través de los siguientes canales:
- Correo electrónico: [email protected]
- Redes sociales
- Línea telefónica: 311
De comprobarse el cobro irregular, la institución procederá a aplicar sanciones por desacato a la empresa responsable.