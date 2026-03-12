ACODECO ordena suspensión de aumento de tarifas de telefonía móvil en Panamá.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) tomó medidas preventivas en el marco de una investigación administrativa contra las empresas Cable & Wireless Panamá, S.A. (Más Móvil) y Grupo de Comunicaciones Digitales S.A. (TIGO), por la presunta comisión de prácticas monopolísticas absolutas.

Por tal motivo, se ha ordenado la suspensión provisional del aumento de las tarifas en los planes de telefonía celular (prepago y pospago) anunciados o implementados durante el año 2026. Esta medida entra en vigor a partir de este jueves 12 de marzo y se mantendrá vigente mientras se formaliza la demanda ante los tribunales competentes.

Se advierte a la población que, de realizarse cobros basados en dicho aumento a partir de la fecha, pueden presentar la denuncia correspondiente ante la Acodeco a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: [email protected]

[email protected] Redes sociales

Línea telefónica: 311

De comprobarse el cobro irregular, la institución procederá a aplicar sanciones por desacato a la empresa responsable.