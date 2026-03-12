Colón inaugurará el Estadio Roberto Mariano Bula tras 10 años de espera

En un día histórico para la provincia de Colón , se inaugura oficialmente el estadio Roberto Mariano Bula con la presencia del Presidente de la República, José Raúl Mulino, y el esperado debut de los Correcaminos.

Un nuevo hogar para el béisbol en Colón

La infraestructura deportiva, largamente anhelada, será inaugurada este viernes con un acto oficial a las 10:00 a.m. tras una década de construcción. Posteriormente, en horas de la noche, se vivirá el partido inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entre las novenas de Colón y Chiriquí.

Aunque el complejo deportivo ya abre sus puertas, las autoridades informaron que se realizarán trabajos finales en áreas grises durante los próximos días, manteniendo perímetros de seguridad preventiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2032163654414520831?s=20&partner=&hide_thread=false Mañana viernes se tiene previsto la inauguración del nuevo estadio Roberto Mariano Bula de Colón, tras 10 años de construcción, el acto oficial será a las 10:00 a.m., con la participación del Presidente de la República, y el partido inagurural en horas de la noche. pic.twitter.com/n7fodzR34q — Telemetro Reporta (@TReporta) March 12, 2026

Seguridad y logística para el evento en Colón

Ante la alta expectativa y la capacidad limitada de estacionamientos, la Policía Nacional ha preparado un robusto dispositivo de seguridad. Más de 100 agentes, incluyendo unidades de la Dirección de Operaciones de Tránsito y el SPI, estarán desplegados para gestionar los perímetros internos y externos, así como los desvíos vehiculares necesarios.

Para la fanaticada que no logró boletos para el viernes, el calendario continúa en casa con juegos ante Bocas del Toro el sábado y contra Chiriquí Occidente el domingo, consolidando el regreso del béisbol mayor a su nueva sede en Colón.