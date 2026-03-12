Colón inaugurará el Estadio Roberto Mariano Bula tras 10 años de espera

En un día histórico para la provincia de Colón, se inaugura oficialmente el estadio Roberto Mariano Bula con la presencia del Presidente de la República, José Raúl Mulino, y el esperado debut de los Correcaminos.
Un nuevo hogar para el béisbol en Colón
La infraestructura deportiva, largamente anhelada, será inaugurada este viernes con un acto oficial a las 10:00 a.m. tras una década de construcción. Posteriormente, en horas de la noche, se vivirá el partido inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entre las novenas de Colón y Chiriquí.
Aunque el complejo deportivo ya abre sus puertas, las autoridades informaron que se realizarán trabajos finales en áreas grises durante los próximos días, manteniendo perímetros de seguridad preventiva.
Seguridad y logística para el evento en Colón
Ante la alta expectativa y la capacidad limitada de estacionamientos, la Policía Nacional ha preparado un robusto dispositivo de seguridad. Más de 100 agentes, incluyendo unidades de la Dirección de Operaciones de Tránsito y el SPI, estarán desplegados para gestionar los perímetros internos y externos, así como los desvíos vehiculares necesarios.
Para la fanaticada que no logró boletos para el viernes, el calendario continúa en casa con juegos ante Bocas del Toro el sábado y contra Chiriquí Occidente el domingo, consolidando el regreso del béisbol mayor a su nueva sede en Colón.