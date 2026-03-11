Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026: Cuándo, dónde y horario del primer partido

La Federación Panameña de Béisbol anunció el calendario oficial del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor , que iniciará este viernes 13 de marzo con seis partidos en diferentes estadios del país. El torneo, que se disputará por la Copa Cerveza Atlas, está dedicado al llamado “Line Up de Estrellas”, un reconocimiento a figuras históricas del béisbol panameño.

El encuentro inaugural enfrentará a las novenas de Chiriquí y Colón en el nuevo Estadio Roberto Mariano Bula. Este partido marcará el inicio oficial del campeonato, uno de los torneos deportivos más importantes del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Panamá jugará el clasificatorio del Clásico Mundial tras victoria de Canadá

Partidos de la primera jornada

Además del juego inaugural, la primera fecha contará con otros cinco encuentros:

Veraguas vs Panamá Este — Estadio Rod Carew — 2:00 p.m.

Bocas del Toro vs Panamá Metro — Rod Carew — 7:00 p.m.

Chiriquí Occidente vs Darién — Estadio de Metetí — 7:00 p.m.

Los Santos vs Coclé — Estadio Remón Cantera — 7:00 p.m.

Herrera vs Panamá Oeste — Estadio Mariano Rivera — 7:00 p.m.

Primera fase del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor

image

El campeonato se disputará hasta el 31 de marzo en su primera fase, con la novedad de que los partidos dominicales comenzarán a las 6:00 p.m.

Jornada del 14 de marzo

Para el sábado 14 de marzo también se programaron seis encuentros:

Herrera vs Panamá Este — Rod Carew — 2:00 p.m.

Chiriquí Occidente vs Panamá Metro — Rod Carew — 7:00 p.m.

Bocas del Toro vs Colón — Roberto Mariano Bula — 7:00 p.m.

Chiriquí vs Darién — Metetí — 7:00 p.m.

Los Santos vs Panamá Oeste — Mariano Rivera — 7:00 p.m.

Herrera vs Coclé — Remón Cantera — 7:00 p.m.

Line Up de Estrellas del campeonato

El torneo está dedicado al “Line Up de Estrellas”, integrado por destacadas figuras del béisbol nacional:

Rodolfo Aparicio

Arístides Bustamante

Mauricio Ching

Francisco Gutiérrez

Virgilio Kaa

José Murillo I

Crispín Poveda

Aníbal Reluz V

Manuel Rodríguez

José Solís

Este homenaje busca reconocer la trayectoria de estos peloteros y su aporte al desarrollo del béisbol en Panamá.