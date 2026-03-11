Béisbol Deportes -  11 de marzo de 2026 - 11:55

Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026: Cuándo, dónde y horario del primer partido

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 inicia el 13 de marzo con Chiriquí vs Colón en el estadio Roberto Mariano Bula.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Federación Panameña de Béisbol anunció el calendario oficial del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, que iniciará este viernes 13 de marzo con seis partidos en diferentes estadios del país. El torneo, que se disputará por la Copa Cerveza Atlas, está dedicado al llamado “Line Up de Estrellas”, un reconocimiento a figuras históricas del béisbol panameño.

Partido inaugural: Chiriquí vs Colón

El encuentro inaugural enfrentará a las novenas de Chiriquí y Colón en el nuevo Estadio Roberto Mariano Bula. Este partido marcará el inicio oficial del campeonato, uno de los torneos deportivos más importantes del país.

Partidos de la primera jornada

Además del juego inaugural, la primera fecha contará con otros cinco encuentros:

  • Veraguas vs Panamá Este — Estadio Rod Carew — 2:00 p.m.
  • Bocas del Toro vs Panamá Metro — Rod Carew — 7:00 p.m.
  • Chiriquí Occidente vs Darién — Estadio de Metetí — 7:00 p.m.
  • Los Santos vs Coclé — Estadio Remón Cantera — 7:00 p.m.
  • Herrera vs Panamá Oeste — Estadio Mariano Rivera — 7:00 p.m.

Primera fase del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor

image

El campeonato se disputará hasta el 31 de marzo en su primera fase, con la novedad de que los partidos dominicales comenzarán a las 6:00 p.m.

Jornada del 14 de marzo

Para el sábado 14 de marzo también se programaron seis encuentros:

  • Herrera vs Panamá Este — Rod Carew — 2:00 p.m.
  • Chiriquí Occidente vs Panamá Metro — Rod Carew — 7:00 p.m.
  • Bocas del Toro vs Colón — Roberto Mariano Bula — 7:00 p.m.
  • Chiriquí vs Darién — Metetí — 7:00 p.m.
  • Los Santos vs Panamá Oeste — Mariano Rivera — 7:00 p.m.
  • Herrera vs Coclé — Remón Cantera — 7:00 p.m.

Line Up de Estrellas del campeonato

El torneo está dedicado al “Line Up de Estrellas”, integrado por destacadas figuras del béisbol nacional:

  • Rodolfo Aparicio
  • Arístides Bustamante
  • Mauricio Ching
  • Francisco Gutiérrez
  • Virgilio Kaa
  • José Murillo I
  • Crispín Poveda
  • Aníbal Reluz V
  • Manuel Rodríguez
  • José Solís

Este homenaje busca reconocer la trayectoria de estos peloteros y su aporte al desarrollo del béisbol en Panamá.

