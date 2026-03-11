Panamá jugará el clasificatorio del Clásico Mundial tras victoria de Canadá

La Selección de béisbol de Panamá tendrá que disputar el torneo clasificatorio para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, luego de que Selección de béisbol de Canadá venciera a Selección de béisbol de Puerto Rico. Con este resultado, quedó descartada la posibilidad de que Panamá obtuviera su clasificación directa al torneo.

Panamá necesitaba dos derrotas de Canadá

La novena panameña dependía de una combinación de resultados para avanzar de forma automática. En particular, necesitaba que Canadá perdiera sus dos compromisos restantes.

Sin embargo, la victoria canadiense sobre Puerto Rico confirmó que Panamá deberá buscar su boleto al torneo a través del clasificatorio.

Camino al Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol es uno de los torneos internacionales más importantes del deporte, donde participan selecciones de distintos continentes. Ahora, la selección panameña deberá competir en la fase clasificatoria para intentar asegurar su presencia en la próxima edición del campeonato.