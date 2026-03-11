Irán amenaza con retirarse del Mundial 2026 por tensión con EE. UU. e Israel

El ministro de Deportes de Irán , Ahmad Donyamali, aseguró este miércoles que la Selección de fútbol de Irán no participará en el Copa Mundial de la FIFA 2026, pese a haber logrado su clasificación al torneo.

Según declaraciones citadas por medios internacionales que retoman información de la agencia Deutsche Presse-Agentur (DPA), la decisión estaría relacionada con la actual tensión política y militar tras los ataques del 28 de febrero, en los que falleció el líder supremo Ali Jamenei.

"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", afirmó el ministro.

Donyamali agregó que, debido a los recientes conflictos y a las víctimas registradas en el país, no existen condiciones para que la selección persa participe en el torneo internacional.

Trump e Infantino habían confirmado participación

La selección masculina de Iran antes de jugar un partido de clasificación para el Mundial 2026, contra Emiratos Arabes Unidos La selección masculina de Iran antes de jugar un partido de clasificación para el Mundial 2026, contra Emiratos Arabes Unidos, el 20 de marzo de 2025, en Teherán. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Horas antes de estas declaraciones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había informado sobre una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar sobre los preparativos del Mundial.

Según Infantino, Trump reiteró que la selección iraní sería bienvenida para competir en el torneo, pese a las tensiones políticas.

Partidos programados en Estados Unidos

El Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, comenzará el 11 de junio de 2026.

La selección iraní tenía previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense:

15 de junio: frente a Selección de fútbol de Nueva Zelanda en Los Ángeles .

frente a en . 21 de junio: contra Selección de fútbol de Bélgica , también en Los Ángeles.

contra , también en Los Ángeles. 26 de junio: ante Selección de fútbol de Egipto en Seattle.

Posibles sanciones económicas y deportivas

Una eventual retirada de Irán del Mundial podría acarrear sanciones económicas y disciplinarias, según el reglamento de la FIFA.

Entre las medidas previstas se incluyen:

Multa mínima de 250.000 francos suizos si el retiro se anuncia con más de 30 días antes del torneo.

Multa mínima de 500.000 francos suizos si se comunica con menos de 30 días de anticipación.

Además, la Federación de Fútbol de Irán tendría que reembolsar los fondos otorgados por la FIFA para la preparación del equipo.

La FIFA aprobó entregar 1,5 millones de dólares a cada selección clasificada para cubrir gastos de preparación y 10,5 millones de dólares por participar en el Mundial.

A estas sanciones económicas también podrían sumarse medidas disciplinarias, como la exclusión de futuras competiciones organizadas por la FIFA.

