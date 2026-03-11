ATTT extiende plan piloto de rutas interurbanas en Aguadulce

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) informó que se otorgó una prórroga hasta el 15 de abril de 2026 al Plan Piloto de Reordenamiento de Recorridos para rutas interurbanas con destino al centro del distrito de Aguadulce.

La medida está dirigida a operadores y usuarios del transporte público colectivo, con el objetivo de mejorar la conectividad y el acceso a puntos estratégicos dentro del área urbana y comercial del distrito.

Usuarios solicitaron optimizar el acceso al centro de Aguadulce

Según la entidad, el plan piloto fue implementado en atención a solicitudes de los propios usuarios del transporte público, quienes han manifestado la necesidad de optimizar el acceso a zonas clave dentro de la ciudad.

Entre los destinos priorizados dentro del recorrido se encuentran:

Hospital Regional Dr. Rafael Estévez

El mercado municipal de Aguadulce

Diversas plazas comerciales

La terminal intermodal OnDGo

La Gran Terminal de Aguadulce

Objetivos del plan piloto por la ATTT

La ATTT explicó que este programa busca evaluar mejoras en la movilidad urbana y el servicio de transporte en la región.

Entre los principales objetivos del plan se encuentran:

Mejorar la conectividad entre las zonas periféricas y el centro urbano de Aguadulce.

Reducir los tiempos de transbordo para los usuarios del transporte público.

Facilitar el acceso a puntos de interés dentro del distrito.

Evaluar la viabilidad operativa del sistema, así como el nivel de aceptación por parte de los usuarios.

Medida se basa en la legislación vigente

La entidad recordó que esta iniciativa se desarrolla en el marco de las facultades otorgadas por la Ley 34 de 1999 y la Ley 42 de 2007, normativas que regulan el transporte público en el país.

De acuerdo con la ATTT, el plan piloto tiene carácter temporal y está orientado principalmente a beneficiar a los usuarios del transporte público, quienes constituyen la prioridad dentro de las políticas de movilidad que impulsa la institución.

La autoridad también invitó a operadores y usuarios a mantenerse en comunicación con la Dirección Regional de Coclé para dar seguimiento a la implementación de la medida.