Embajada de Estados Unidos recuerda agendar las citas de visa para viajar al Mundial 2026

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó a los ciudadanos que planean viajar en junio para asistir a la Copa del Mundo 2026 que la agenda de citas para solicitudes de visa se encuentra disponible.
Recomendaciones clave para el trámite:
- No es obligatorio contar con las entradas de los partidos antes de la entrevista consular.
- La embajada aclaró que poseer boletos para el Mundial no garantiza la aprobación de la visa.
Panamá en la fase de grupos:
La Selección de Panamá tendrá una participación histórica en Norteamérica:
- Nueva York (MetLife Stadium): Se enfrentará a Inglaterra.
- Toronto, Canadá: Se medirá ante Ghana y Croacia.