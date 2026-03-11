Embajada de Estados Unidos recuerda agendar las citas de visa para viajar al Mundial 2026

La Embajada de Estados Unidos recuerda agendar las citas de visa. @TReporta

Por Ana Canto La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó a los ciudadanos que planean viajar en junio para asistir a la Copa del Mundo 2026 que la agenda de citas para solicitudes de visa se encuentra disponible.

La sede diplomática detalló que, para iniciar el trámite, los interesados deben ingresar al portal oficial https://ais.usvisa-info.com/ y seguir las instrucciones del sistema. Asimismo, destacaron la importancia de realizar el proceso con antelación, ya que los tiempos de espera pueden variar según la demanda.

