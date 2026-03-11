Panamá Nacionales -  11 de marzo de 2026 - 16:17

Embajada de Estados Unidos recuerda agendar las citas de visa para viajar al Mundial 2026

La Embajada de Estados Unidos informó que no es obligatorio contar con las entradas de los partidos al Mundial 2026 antes de la entrevista consular.

La sede diplomática detalló que, para iniciar el trámite, los interesados deben ingresar al portal oficial https://ais.usvisa-info.com/ y seguir las instrucciones del sistema. Asimismo, destacaron la importancia de realizar el proceso con antelación, ya que los tiempos de espera pueden variar según la demanda.

Recomendaciones clave para el trámite:

  • No es obligatorio contar con las entradas de los partidos antes de la entrevista consular.
  • La embajada aclaró que poseer boletos para el Mundial no garantiza la aprobación de la visa.

Panamá en la fase de grupos:

La Selección de Panamá tendrá una participación histórica en Norteamérica:

  • Nueva York (MetLife Stadium): Se enfrentará a Inglaterra.
  • Toronto, Canadá: Se medirá ante Ghana y Croacia.
