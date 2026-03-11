Descentralización lanza el Premio Líder 2026 para reconocer proyectos de alcaldes y representantes

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) anunció la apertura del Premio Líder 2026, una iniciativa nacional dirigida a alcaldes y representantes de corregimiento. El certamen tiene como objetivo visibilizar y reconocer las mejores soluciones locales que están generando un impacto positivo y transformando la calidad de vida en las comunidades.

Vialidad

Soluciones de agua

Aplicación de tecnología para servicios básicos

Programas sociales dirigidos a la niñez y adolescencia.

Requisitos de postulación:

Las autoridades locales interesadas en participar deberán enviar sus propuestas al correo electrónico [email protected], cumpliendo con los siguientes requisitos:

Descripción del proyecto, fotos y videos

Impacto alcanzado

Categoría del concurso a la que aplica

El periodo de postulaciones estará abierto desde el 15 de marzo hasta el 15 de mayo de 2026. Para consultar las bases completas del concurso, los interesados pueden acceder al sitio web oficial: https://descentralizacion.gob.pa/