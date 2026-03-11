IMA reanudará agroferias desde el lunes 16 de marzo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que a partir del lunes 16 de marzo se reanudarán oficialmente las Agroferias en diversos puntos del país, con el objetivo de facilitar el acceso a alimentos a precios accesibles para la población.
Agroferias regresan tras pausa temporal
De acuerdo con el instituto, el reinicio del programa permitirá que nuevamente los consumidores puedan adquirir productos de la canasta básica a menor costo, a través de las ferias que se realizan en diferentes comunidades del país.
Estas jornadas forman parte de las estrategias del Gobierno para apoyar la economía familiar y mejorar el acceso a alimentos.
Tiendas permanentes del IMA siguieron operando
El IMA destacó que, pese a la pausa temporal del programa de Agroferias, la institución mantuvo su operatividad a través de sus tiendas permanentes, las cuales continuaron ofreciendo productos de la canasta básica de forma ininterrumpida. La entidad también adelantó que en los próximos días se publicará el calendario oficial con las ubicaciones y horarios de cada Agroferia.
Esta información estará disponible a través de las redes sociales y canales oficiales del IMA, donde también se darán a conocer las fechas de apertura de nuevas tiendas en diferentes puntos del país.