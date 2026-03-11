Video muestra a motociclista patear a ciclista en medio del tráfico.

Un nuevo incidente de intolerancia vial quedó registrado en video y se ha difundido a través de las redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que un motociclista agredió a un ciclista mientras ambos se encontraban en la fila de uno de los carriles de la vía principal.

El video muestra cómo el conductor de la moto patea al ciclista en medio de una discusión en la que se denota molestia por ambas partes. Producto del impacto, el ciclista cayó al pavimento y se golpeó contra los "jerseys" (barreras de seguridad) ubicados en la acera de la vía.

Afortunadamente, el ciclista portaba su casco de protección, lo que evitó heridas de consideración en la cabeza; sin embargo, se desconoce si sufrió lesiones en la espalda o los brazos tras la caída.

Tras el altercado, el motociclista continuó su recorrido, mientras que el agredido logró levantarse, conversó brevemente con la persona que grababa el video y siguió su camino. Hasta el momento, se desconoce si el caso ha sido denunciado ante las autoridades o si se han iniciado investigaciones de oficio para identificar al agresor.