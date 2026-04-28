Panamá Nacionales -  28 de abril de 2026 - 10:54

Sorteo de Lotto y Pega 3: ¿suspendido o eliminado? Esto es lo que debes saber

La Lotería Nacional confirmó la suspensión de Lotto y Pega 3 tras un fallo de la Corte Suprema. Conoce qué pasará con los premios.

Sorteo de Lotto y Pega 3

Sorteo de Lotto y Pega 3

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Lotería Nacional de Beneficencia aclaró que los juegos Lotto y Pega 3 no han sido eliminados, pero sí suspendidos tras un fallo judicial.

Lotto y Pega 3 suspendidos en Panamá: qué pasó y qué sigue

La medida responde a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, a través de su Sala Tercera, que declaró la nulidad de una adenda contractual vinculada a la operación de estos juegos.

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Esto obligó a detener la comercialización de:

  • Lotto
  • Pega 3
  • Otros productos electrónicos e instantáneos

Según el comunicado oficial, la suspensión entró en vigor el martes 21 de abril de 2026, una vez finalizado el proceso correspondiente a esa fecha.

¿Qué pasa con los premios?

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La entidad confirmó que:

  • Los premios válidamente emitidos sí serán pagados
  • Incluye premios pendientes de reclamación
  • Se respetarán las condiciones establecidas

La demanda fue presentada por el abogado Pedro Meilán, quien cuestionó la legalidad de la adenda No. 5 del contrato firmado con la empresa Scientific Games LLC.

El fallo dejó sin efecto dicha modificación, lo que provocó la suspensión de estos productos en el país.

¿Es una suspensión definitiva?

Por ahora, la medida implica una suspensión inmediata, mientras se evalúan los efectos legales del fallo y posibles decisiones futuras sobre estos juegos.

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