Vacantes de empleos: MITRADEL anuncia nuevas ofertas disponibles para esta semana

El subdirector de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Marlon Del Cid, informó el miércoles 11 de marzo de 2026 sobre nuevas vacantes de empleos disponibles en Panamá.

Lista de empleos disponibles esta semana en el MITRADEL

A continuación, se presentan algunas de las principales posiciones publicadas en el portal https://empleospanama.gob.pa:

Técnico liniero de planta externa.

Asistente técnico de laboratorio.

Administrador de granja porcina.

Coordinador de contenido y marketing.

Administrador de sucursal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031717949157916813?s=20&partner=&hide_thread=false Marlon Del Cid, subdirector de Empleo del @MitradelPma, compartió algunas de las oportunidades de empleo disponibles para esta semana en el portal https://t.co/2qfXD37qZm pic.twitter.com/s8C3NElLE3 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 11, 2026

Oportunidades de empleos gestionadas por el MITRADEL

El subdirector de Empleo del MITRADEL, Marlon Del Cid, compartió las opciones laborales activas en el portal nacional. La institución enfatizó la importancia de contar con un perfil actualizado en la web para agilizar el contacto con las empresas contratantes.

Estas vacantes buscan cubrir la demanda en sectores técnicos, administrativos y comerciales a nivel nacional, reforzando la estrategia de reactivación económica y el acceso al trabajo digno para todos los panameños que deseen postularse a través de los canales oficiales.