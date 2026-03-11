Chile Nacionales -  11 de marzo de 2026 - 09:49

Chile: Presidente Gabriel Boric deja La Moneda antes de investidura de José Antonio Kast

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se despidió de La Moneda tras cuatro años de mandato y se dirigió al Congreso para la investidura de José Antonio Kast.

La investidura del nuevo presidente de Chile José Antonio Kast.

La investidura del nuevo presidente de Chile José Antonio Kast.

EFE

El presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, se despidió este miércoles de La Moneda tras un mandato de cuatro años y puso rumbo a la sede del Parlamento, en la ciudad costera de Valparaíso, para la investidura del ultraderechista José Antonio Kast.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031738875048030637?s=20&partner=&hide_thread=false

Despedida del mandatario chileno

"Ha sido un orgullo gigante haberles servido, les prometo que lo he hecho con muchísima convicción y con muchísimo orgullo", dijo a su llegada al palacio el exlíder estudiantil, que deja el cargo con apenas 40 años y que llevó por primera vez al poder a una nueva generación de izquierdas.

"Gracias por tanto y perdón por lo poco, pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo", añadió.

El exdiputado, oriundo de la austral Punta Arenas, salió de la sede del Gobierno chileno de la mano de su pareja y madre de su hija, la química Paula Carrasco, saludando a un grupo de simpatizantes que le despidieron al grito de "¡Boric, amigo el pueblo está contigo!".

La pareja presidencial fue despedida con honores por la Guardia de Palacio y se dirigió a Valparaíso, a 110 kilómetros de Santiago, donde a mediodía será la ceremonia de investidura y donde Kast -su gran rival político y a quien ganó hace cuatro años- se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en democracia.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Mulino llega a Chile para la investidura del presidente electo José Antonio Kast

Mulino viajará a Chile para la toma de posesión del presidente José Antonio Kast

Crisis en Chile: Kast rompe transición con Boric por cable submarino chino y presiones de EE. UU.

Recomendadas

Más Noticias