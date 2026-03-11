Chile: Presidente Gabriel Boric deja La Moneda antes de investidura de José Antonio Kast

El presidente de Chile , el progresista Gabriel Boric, se despidió este miércoles de La Moneda tras un mandato de cuatro años y puso rumbo a la sede del Parlamento, en la ciudad costera de Valparaíso, para la investidura del ultraderechista José Antonio Kast.

"Ha sido un orgullo…

Despedida del mandatario chileno

"Ha sido un orgullo gigante haberles servido, les prometo que lo he hecho con muchísima convicción y con muchísimo orgullo", dijo a su llegada al palacio el exlíder estudiantil, que deja el cargo con apenas 40 años y que llevó por primera vez al poder a una nueva generación de izquierdas.

"Gracias por tanto y perdón por lo poco, pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo", añadió.

El exdiputado, oriundo de la austral Punta Arenas, salió de la sede del Gobierno chileno de la mano de su pareja y madre de su hija, la química Paula Carrasco, saludando a un grupo de simpatizantes que le despidieron al grito de "¡Boric, amigo el pueblo está contigo!".

La pareja presidencial fue despedida con honores por la Guardia de Palacio y se dirigió a Valparaíso, a 110 kilómetros de Santiago, donde a mediodía será la ceremonia de investidura y donde Kast -su gran rival político y a quien ganó hace cuatro años- se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder en democracia.

FUENTE: EFE