Mulino llega a Chile para la investidura del presidente electo José Antonio Kast

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este martes a Chile para participar en la investidura del presidente electo José Antonio Kast. Durante su visita oficial, Mulino sostendrá una reunión con Kast y parte de su equipo de trabajo en el Palacio Cousiño, según informó la Presidencia de la República.
Reunión con ministros panameños y el presidente Mulino
En el encuentro participarán también varios ministros del gobierno panameño, entre ellos:
- Javier Martínez-Acha Vásquez, ministro de Relaciones Exteriores.
- Felipe Chapman.
- Julio Moltó.
- José Ramón Icaza.
La reunión busca fortalecer los vínculos bilaterales entre ambos países y abordar temas de interés común.
Investidura será en Valparaíso
La ceremonia oficial de toma de posesión de Kast se realizará este miércoles 11 de marzo en el Congreso Nacional de Chile, donde el mandatario electo asumirá formalmente el cargo.
La participación del presidente panameño en este acto forma parte de la agenda diplomática de Panamá y de los esfuerzos por mantener relaciones de cooperación y diálogo con los gobiernos de la región.