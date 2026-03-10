Banco Nacional pedirá veto al proyecto que permite prescribir deudas bancarias

El gerente general del Banco Nacional de Panamá , Javier Carrizo Esquivel, anunció que la entidad solicitará al Ejecutivo vetar el Proyecto de Ley 388, que establece mecanismos para la prescripción de deudas en bancos y entidades financieras.

La iniciativa fue aprobada en tercer debate en la Asamblea Nacional de Panamá y permitiría que los deudores soliciten directamente ante los bancos la prescripción de sus obligaciones, sin necesidad de acudir a procesos judiciales.

Banco Nacional considera la ley “inconveniente”

Carrizo explicó que el banco enviará una nota al presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitando el veto del proyecto al considerar que la norma es inexequible e inconveniente.

"Vamos a pedir su veto", anunció este martes el gerente general del Banco Nacional de Panamá, José Carrizo Esquivel, refiriéndose sobre el Proyecto de Ley 388 sobre prescripción de deudas en bancos y entidades financieras, que esta semana fue aprobado en tercer debate en la…

Según el gerente de la entidad, el contenido del proyecto entra en conflicto con la Constitución, el Código de Comercio y otras disposiciones legales, al otorgar facultades que, a su juicio, no corresponden a este tipo de legislación.

Advierten sobre impacto en dinero de depositantes

Carrizo también destacó que las decisiones relacionadas con la prescripción de deudas no solo afectan a las entidades bancarias, sino también a los depositantes.

"Cuando hablan de un banco, de cada dólar que se presta, 90 centavos son de los depositantes y 10 centavos son de la banca. Entonces están jugando con la plata de los depositantes", señaló.

El funcionario añadió que no se puede tratar de manera ligera la caducidad de los préstamos, debido al impacto que podría tener en el sistema financiero.

Proyecto permitiría solicitar prescripción sin acudir a tribunales

Un proyecto de ley aprobado en tercer y último debate en la Asamblea Nacional permite que los deudores tengan la oportunidad de solicitar la prescripción de sus deudas de manera directa ante los bancos, sin incurrir a procesos judiciales.

El Proyecto de Ley 388 establece que los deudores podrían solicitar la prescripción de sus deudas directamente ante las entidades financieras, evitando procesos judiciales.

Esta propuesta ha generado debate entre autoridades, entidades financieras y sectores económicos sobre sus posibles implicaciones para el sistema bancario y la seguridad jurídica en el país.

El Ejecutivo deberá decidir ahora si sanciona o veta la normativa, lo que marcará el futuro de esta iniciativa legislativa en Panamá.