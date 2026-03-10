Minsa alerta sobre estafadores que se hacen pasar por inspectores sanitarios

El Ministerio de Salud de Panamá ( Minsa ) reiteró una alerta a la población, especialmente a comerciantes, sobre personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por inspectores sanitarios y veterinarios con el objetivo de estafar a establecimientos comerciales.

De acuerdo con los reportes recibidos por la entidad, estos individuos visitan negocios alegando supuestas irregularidades relacionadas con permisos sanitarios, manipulación de alimentos o requisitos del personal operario, con el fin de generar preocupación entre los propietarios.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: MINSA llevará mamografías y vacunación gratuitas a comunidades de Panamá Este

Minsa advierte sobre falsos inspectores que estafan comercios

Según el Minsa, los estafadores utilizan terminología técnica vinculada al control sanitario de alimentos para aparentar que forman parte de la institución. Posteriormente, solicitan dinero o intentan realizar cobros indebidos a los comerciantes.

MINSA reitera medidas de higiene y prevención @MINSA

Ante esta situación, la entidad recordó que las inspecciones oficiales solo pueden ser realizadas por personal debidamente identificado.

Recomendaciones para comerciantes

El Ministerio de Salud reiteró a propietarios y trabajadores de comercios que:

Las inspecciones sanitarias oficiales son realizadas únicamente por funcionarios debidamente identificados.

Todo inspector del Minsa debe presentar su carné institucional vigente.

Ningún funcionario del Minsa está autorizado a solicitar pagos directos durante una inspección, ni de manera presencial ni por vía telefónica.

Qué hacer ante una visita sospechosa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031411714281853039?s=20&partner=&hide_thread=false El @MINSAPma alertó que personas inescrupulosas se están haciendo pasar por inspectores sanitarios y veterinarios para estafar a comercios. La entidad recordó que su personal porta carné institucional y no solicitan pagos en inspecciones. pic.twitter.com/nET0lSQpG4 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 10, 2026

Las autoridades recomiendan que, en caso de recibir visitas o llamadas sospechosas:

Solicitar la identificación oficial del supuesto funcionario.

No realizar pagos ni entregar dinero.

Reportar inmediatamente la situación a las autoridades sanitarias o a las instancias competentes, ya sea en la sede central del Minsa o en las direcciones regionales de salud.

El Ministerio de Salud recordó que este tipo de prácticas constituyen delitos de suplantación de identidad y estafa, los cuales son sancionados por la legislación vigente en Panamá.