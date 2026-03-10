Minsa alerta sobre estafadores que se hacen pasar por inspectores sanitarios

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) reiteró una alerta a la población, especialmente a comerciantes, sobre personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por inspectores sanitarios y veterinarios con el objetivo de estafar a establecimientos comerciales.
Minsa advierte sobre falsos inspectores que estafan comercios
Según el Minsa, los estafadores utilizan terminología técnica vinculada al control sanitario de alimentos para aparentar que forman parte de la institución. Posteriormente, solicitan dinero o intentan realizar cobros indebidos a los comerciantes.
Ante esta situación, la entidad recordó que las inspecciones oficiales solo pueden ser realizadas por personal debidamente identificado.
Recomendaciones para comerciantes
El Ministerio de Salud reiteró a propietarios y trabajadores de comercios que:
- Las inspecciones sanitarias oficiales son realizadas únicamente por funcionarios debidamente identificados.
- Todo inspector del Minsa debe presentar su carné institucional vigente.
- Ningún funcionario del Minsa está autorizado a solicitar pagos directos durante una inspección, ni de manera presencial ni por vía telefónica.
Qué hacer ante una visita sospechosa
Las autoridades recomiendan que, en caso de recibir visitas o llamadas sospechosas:
- Solicitar la identificación oficial del supuesto funcionario.
- No realizar pagos ni entregar dinero.
- Reportar inmediatamente la situación a las autoridades sanitarias o a las instancias competentes, ya sea en la sede central del Minsa o en las direcciones regionales de salud.
El Ministerio de Salud recordó que este tipo de prácticas constituyen delitos de suplantación de identidad y estafa, los cuales son sancionados por la legislación vigente en Panamá.