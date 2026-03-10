Panamá Nacionales -  10 de marzo de 2026 - 11:29

MINSA llevará mamografías y vacunación gratuitas a comunidades de Panamá Este

El MINSA llevará a cabo una nueva jornada de Amor sobre ruedas en las comunidades de La Mesa y Pacora, en Panamá Este.

MINSA llevará mamografías en comunidades de Panamá Este.
MINSA llevará mamografías en comunidades de Panamá Este.CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que en la Región de Salud de Panamá Este, se realizará la gira comunitaria "Amor sobre ruedas", del 11 al 13 de marzo, en las comunidades de La Mesa y Pacora, donde se ofrecerán los servicios de mamografías, electrocardiogramas, vacunación, entre otros, completamente gratuitos.

Amor sobre ruedas en la Mesa de San Martín, 11 de marzo

amorsobreruedassanmartin1
Amor sobre ruedas en San Mart&iacute;n.

Amor sobre ruedas en San Martín.

Amor sobre ruedas en la Mesa de San Martín, 12 de marzo

amorsobreruedassanmartin
Amor sobre ruedas en La Mesa de San Mart&iacute;n.

Amor sobre ruedas en La Mesa de San Martín.

Amor sobre ruedas en la Mesa de San Martín, 13 de marzo

amorsobreruedaspacora
Amor sobre ruedas de Pacora.

Amor sobre ruedas de Pacora.

En esta nota:
Seguir leyendo

Minsa realizará jornada de colocación de implantes subdérmicos gratuitos en San Miguelito

Anuncian masiva feria de carnet blanco y verde en la Gran Terminal de Albrook

Implantes anticonceptivos gratis en San Miguelito: fecha, lugar y horarios de la jornada

Recomendadas

Más Noticias