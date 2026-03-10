El Ministerio de Salud (MINSA) informó que en la Región de Salud de Panamá Este, se realizará la gira comunitaria "Amor sobre ruedas", del 11 al 13 de marzo, en las comunidades de La Mesa y Pacora, donde se ofrecerán los servicios de mamografías, electrocardiogramas, vacunación, entre otros, completamente gratuitos.
Panamá Nacionales - 10 de marzo de 2026 - 11:29
MINSA llevará mamografías y vacunación gratuitas a comunidades de Panamá Este
El MINSA llevará a cabo una nueva jornada de Amor sobre ruedas en las comunidades de La Mesa y Pacora, en Panamá Este.
