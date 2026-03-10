Concurso General de Becas 2026: IFARHU habilita sitio web para verificar la preselección

Desde este martes 10 de marzo, los estudiantes inscritos en el Concurso General de Becas 2026 y en la convocatoria del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos podrán verificar si fueron preseleccionados a través de la página web oficial de la institución.

Cómo consultar los resultados del Concurso General de Becas

Durante una conferencia de prensa, el director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que los concursantes deben ingresar al portal institucional utilizando la contraseña que recibieron el día de su inscripción para conocer los resultados de esta primera etapa del proceso.

Más de 160 mil estudiantes participaron

En esta convocatoria participaron:

Más de 151 mil estudiantes en el Concurso General.

Alrededor de 11 mil estudiantes en la convocatoria dirigida a personas con discapacidad.

Los aspirantes cursan estudios en centros educativos oficiales y particulares de primaria, premedia, media y universidades estatales en todo Panamá.

Seleccionarán a unos 100 mil beneficiarios

El proceso de evaluación permitirá seleccionar aproximadamente a 100 mil estudiantes, quienes podrán beneficiarse con los programas de apoyo económico que ofrece el IFARHU.

Estos programas están orientados a fortalecer la permanencia y continuidad educativa de miles de jóvenes panameños.

Las autoridades reiteraron a estudiantes y acudientes consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y mantenerse atentos a las próximas etapas del proceso de selección.

Ingresa aquí para verificar: verificacion-del-concurso-general-