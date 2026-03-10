Panamá Nacionales -  10 de marzo de 2026 - 09:56

Concurso General de Becas 2026: documentos a entregar los universitarios preseleccionados

Los estudiantes que participaron en el Concurso General de Becas deben estar matriculados exclusivamente en universidades oficiales del país.

Ana Canto
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció los requisitos y la documentación que deben entregar los estudiantes universitarios que resultaron preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Para avanzar en el proceso de registro a través del portal institucional, los aspirantes debían contar con un promedio académico mínimo de 4.5 (en una escala de 5.0) y estar matriculados exclusivamente en universidades oficiales del país.

Concurso General de Becas 2026: documentos para universitarios

  • Es importante aclarar que estos requisitos únicamente los deben cumplir los estudiantes universitarios de primer ingreso.
  • Una (1) foto tamaño carné.
  • Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal (de ser mayor de edad) o de la cédula juvenil/certificado de nacimiento (si el estudiante es menor de edad). (Nacionales) Dos (2) copias de las generales del pasaporte. (Extranjeros).
  • Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal (si es menor de edad).
  • Dos (2) copias de la matricula con sello fresco y la descripción de las materias matriculadas.
  • Dos (2) copias del plan de estudio de la carrera.
  • Dos (2) copias de créditos de bachiller.
  • Dos (2) copias del diploma de bachiller.
  • Estudiantes extranjeros Dos (2) copias de Certificación del Servicio Nacional de Migración haciendo constar la residencia de más de 10 años.
  • Copia de la documentación que respalda la información socioeconómica.
  • La persona registrada como Representante Legal que se declaró en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.
  • Certificación Bancaria con el numero de cuenta del estudiante
Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Atención preseleccionados del Concurso General de Becas A partir de mañana a las 9:00 a.m., los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas podrán consultar los requisitos y documentos necesarios para continuar con el proceso. Ingresa y verifica toda la información para completar tu trámite dentro del tiempo establecido. www.ifarhu.gob.pa"
View this post on Instagram

