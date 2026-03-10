Concurso General de Becas 2026: documentos a entregar los universitarios preseleccionados

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció los requisitos y la documentación que deben entregar los estudiantes universitarios que resultaron preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
Le podría interesar: Concurso General de Becas 2026: documentos a entregar los preseleccionados de primaria
Concurso General de Becas 2026: documentos para universitarios
- Es importante aclarar que estos requisitos únicamente los deben cumplir los estudiantes universitarios de primer ingreso.
- Una (1) foto tamaño carné.
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal (de ser mayor de edad) o de la cédula juvenil/certificado de nacimiento (si el estudiante es menor de edad). (Nacionales) Dos (2) copias de las generales del pasaporte. (Extranjeros).
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal (si es menor de edad).
- Dos (2) copias de la matricula con sello fresco y la descripción de las materias matriculadas.
- Dos (2) copias del plan de estudio de la carrera.
- Dos (2) copias de créditos de bachiller.
- Dos (2) copias del diploma de bachiller.
- Estudiantes extranjeros Dos (2) copias de Certificación del Servicio Nacional de Migración haciendo constar la residencia de más de 10 años.
- Copia de la documentación que respalda la información socioeconómica.
- La persona registrada como Representante Legal que se declaró en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.
- Certificación Bancaria con el numero de cuenta del estudiante