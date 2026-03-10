IMHPA advierte que Panamá está bajo aviso por alta sensación térmica e incendios

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por alta sensación térmica y temperaturas elevadas, el cual se mantiene vigente hasta el viernes 13 de marzo de 2026.
IMHPA emite aviso por calor extremo e incendios en Panamá
El IMHPA explicó que el ambiente seco favorece la acumulación de calor durante el día, lo que puede generar temperaturas más intensas y mayor incomodidad térmica para la población.
Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.
De forma paralela, el instituto también mantiene un aviso de vigilancia por generación y propagación de incendios, vigente hasta el sábado 14 de marzo de 2026. Según el reporte, las condiciones secas favorecen la aparición y expansión de incendios en distintas zonas del país.
Satélites detectan numerosos puntos de calor
El sistema de monitoreo satelital de incendios de la NASA ha registrado numerosos puntos de calor en las últimas 24 horas, los cuales están asociados a amplias zonas afectadas por incendios, principalmente en la región del Pacífico panameño.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar quemas y reportar cualquier incendio, con el fin de prevenir que estos eventos se propaguen y causen mayores daños ambientales.