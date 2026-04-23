Panamá Especiales TReporta -

El bullying en Panamá: La historia de "Bodoco"

Jaeenne Mae Bynoe Satchel se armó de valor para explicar el sentimiento de una madre que pierde un hijo producto del acoso escolar. Su mensaje ha sido claro: "Que ninguna madre tenga que pasar por lo que yo estoy pasando". Estudios revelan que hasta un 48% de los estudiantes se quejan del bullying en Panamá, situación que requiere un seguimiento oportuno, al agudizadarse con el bullying cibernético.