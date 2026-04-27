Panamá Entrevistas -

Explican alcance de nueva ley que establece penas de hasta 8 años por violencia psicológica

Jaeenne Bynoe, quien perdió a su hijo con autismo a raíz del bullying escolar, e Irma Elena Ruiz, de Somos Voz, no Silencio, abordaron cómo el acoso escolar está afectando la salud emocional de los jóvenes y las consecuencias de este problema en sus vidas. En ese sentido, el diputado Luis Eduardo Camacho, explicó la nueva ley que establece penas de prisión de 5 a 8 años para quienes cometan violencia psicológica contra mujeres, hombres y menores de edad.