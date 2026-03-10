Panamá Nacionales -  10 de marzo de 2026 - 10:40

Procuraduría de la Administración abre vacante en la región de Panamá Centro

La Procuraduría de la Administración anunció la apertura de una vacante en la región de Panamá Centro.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Procuraduría de la Administración anunció la apertura de una vacante para el cargo de electricista en la región de Panamá Centro. La institución detalló los requisitos necesarios e informó que los interesados deben realizar su postulación exclusivamente a través de su portal web oficial.

Requisitos para la vacante en la Procuraduría de la Administración

  • Bachiller en electricidad o técnico universitario en la especialidad o disciplinas afines.
  • Dos años de experiencia laboral.
  • Poseer idoneidad para ejercer la profesión.
  • Capacidad para elaborar e interpretar plano y croquis relacionados con los trabajos eléctricos.
  • Conocimientos de normas y procedimientos de seguridad e higiene laboral, planteamiento e instalaciones de sistemas eléctricos.
  • Habilidad para localizar fallas y deterioro en las instalaciones de equipos y sistemas eléctricos.
  • Disposición para ejecutar tareas inherentes al cargo y otras funciones afines según las necesidades de la institución.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Para enviar su hoja de vida, los aspirantes deben ingresar al sitio https://www.procuraduria-admon.gob.pa/job/departamento-de-servicios-generales-4/ en el siguiente enlace y seleccionar la opción "Aplicar ahora".

