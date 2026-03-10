Panamá gana 46 medallas y logra tercer lugar en el Campeonato Centroamericano de Karate Do

La delegación de Panamá tuvo una destacada participación en el XXXI Campeonato Centroamericano de Karate Do Nicaragua 2026, donde obtuvo un total de 46 medallas, asegurando así el tercer puesto del medallero general entre los países de la región.
El Comité Olímpico de Panamá (COP) destacó que este certamen funcionó como una plataforma estratégica de preparación para los próximos desafíos internacionales: los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.