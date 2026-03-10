Panamá gana 46 medallas y logra tercer lugar en el Campeonato Centroamericano de Karate Do

Panamá gana medallas y logra tercer lugar en el Campeonato Centroamericano de Karate Do. COP

Por Ana Canto La delegación de Panamá tuvo una destacada participación en el XXXI Campeonato Centroamericano de Karate Do Nicaragua 2026, donde obtuvo un total de 46 medallas, asegurando así el tercer puesto del medallero general entre los países de la región.

Durante las cuatro jornadas de competencia, los atletas panameños conquistaron 11 preseas de oro, 9 de plata y 26 de bronce. Estos resultados se lograron en las modalidades de Kata y Kumite, abarcando las categorías desde Sub-10 hasta la división Mayor.

