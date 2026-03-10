Cancillería aclara que "no se firmó documento alguno" en Escudo de Las Américas

Tras el evento en Miami convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, la Cancillería de Panamá informó que no se firmaron documentos, sino un acuerdo tácito entre 12 naciones para fortalecer la seguridad y proteger el Canal.

Estrategia de la cancillería para reforzar la seguridad internacional

La cancillería informó que durante el encuentro realizado el pasado sábado 7 de marzo en Miami, no se suscribió ningún documento formal. En su lugar, se estableció un compromiso de trabajo coordinado entre 12 países para combatir el complejo financiero del crimen organizado.

Esta iniciativa busca potenciar la efectividad de estamentos como el SENAN, SENAFRONT y la Policía Nacional, basándose en acuerdos de cooperación ya existentes con aliados estratégicos como Estados Unidos y Colombia.

La @CancilleriaPma emitió un comunicado en el que informa que durante el evento denominado: Escudo de Las Américas, realizado el pasado sábado 7 de marzo en la ciudad de Miami, "no se firmó documento alguno", sino que se realizó un acuerdo tácito para unir fuerzas en contra del… pic.twitter.com/i1iR5cbPKm — Telemetro Reporta (@TReporta) March 10, 2026

Cancillería defiende soberanía y neutralidad del Canal de Panamá

Respecto a las inquietudes sobre la vía interoceánica, la cancillería fue enfática al señalar que estas acciones dirigidas contra organizaciones criminales no contradicen en absoluto el Tratado de Neutralidad del Canal.

El organismo reiteró que la vía pertenece exclusivamente a la nación panameña y que estas alianzas internacionales son necesarias para frenar la violencia urbana derivada del tráfico de drogas, asegurando que el objetivo primordial es proteger la tranquilidad de la familia panameña.