Panamá firma acuerdo "Escudo de las Américas" con EE. UU. contra narcotráfico y migración ilegal

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino firmó en Miami el acuerdo “Escudo de las Américas”, una alianza regional impulsada por Estados Unidos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participó en la firma del acuerdo multilateral Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca fortalecer la cooperación regional contra el narcotráfico, los cárteles del crimen organizado y la migración ilegal.

Durante el acto de firma, realizado en Miami, Trump señaló que esta alianza establece como prioridad la “erradicación de los cárteles” y promueve una política de “tolerancia cero” frente a pandillas y criminalidad en el continente.

El mandatario estadounidense advirtió además que su administración “no tolerará la falta de ley en el hemisferio”, al indicar que los países participantes comparten prioridades comunes como la seguridad, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Países firmantes del acuerdo

Además de Panamá y Estados Unidos, el acuerdo fue firmado por varios líderes de la región, entre ellos:

  • Javier Milei (Argentina)

  • Santiago Peña (Paraguay)

  • Nayib Bukele (El Salvador)

  • Daniel Noboa (Ecuador)

  • Luis Abinader (República Dominicana)

  • Mohamed Irfaan Ali (Guyana)

  • Rodrigo Chaves Robles (Costa Rica)

También participaron José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Estados Unidos destaca cooperación regional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, agradeció a los países firmantes y destacó que Washington busca fortalecer la cooperación con la región en materia de seguridad y desarrollo económico.

“Estos países no solo son aliados de Estados Unidos, son amigos. Siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan en conjunto con nosotros”, expresó Rubio durante el acto.

Autoridades que participaron en la reunión

En el encuentro también estuvieron presentes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y Kristi Noem, quien actuará como coordinadora del plan de acción del acuerdo.

La reunión contó además con la participación de cancilleres y representantes diplomáticos de los países firmantes.

