Trump menciona al Canal de Panamá en advertencia sobre influencia extranjera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este sábado que su gobierno no permitirá que potencias extranjeras hostiles se consoliden en el continente americano, durante su intervención en la cumbre Escudo de las Américas.

“No permitiremos que la influencia extranjera hostil se afiance en este hemisferio. Eso incluye el Canal de Panamá”, declaró el mandatario estadounidense durante el encuentro celebrado en su club de golf en Trump National Doral Miami, ubicado en Doral.

"No permitiremos que la influencia extranjera hostil se afiance en este hemisferio. Eso incluye el Canal de Panamá", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este sábado durante la cumbre "Escudo de las Américas", celebrada en su club de golf en Doral, Florida. — Telemetro Reporta (@TReporta) March 7, 2026

La declaración se dio en el marco de la reunión regional donde varios países firmaron un acuerdo de cooperación en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y migración ilegal.

El Canal de Panamá es considerado una de las rutas marítimas estratégicas más importantes del mundo y un punto clave para el comercio internacional.

La cumbre contó con la participación de varios líderes de América Latina, entre ellos el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, junto a otros mandatarios del continente.