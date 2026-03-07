Alcaldía de San Miguelito advierte sobre eventos sin permiso en Villa Lucre

La alcaldesa de San Miguelito , Irma Hernández, informó que se están tomando medidas ante la realización de eventos multitudinarios en la comunidad de Villa Lucre sin la debida autorización.

Según indicó la funcionaria, ni la Alcaldía de San Miguelito ni la Junta Comunal de José Domingo Espinar otorgaron el visto bueno para la realización de estas actividades.

Alcaldía de San Miguelito reiteran obligación de tramitar permisos

La alcaldesa recordó a los organizadores de eventos la importancia de cumplir con los procesos de permisos correspondientes, requisito necesario para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Las autoridades municipales señalaron que estas medidas buscan preservar la convivencia pacífica en las comunidades, así como evitar situaciones que puedan afectar a los residentes del área.

Asimismo, reiteraron que cualquier actividad pública o masiva debe contar con la autorización de las autoridades locales, siguiendo los procedimientos establecidos.