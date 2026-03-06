Días feriados en Panamá 2026: ¿Cuándo cae Semana Santa y qué día será libre?

Los días feriados en Panamá durante 2026 incluyen celebraciones religiosas, fechas patrias, carnavales y festividades de fin de año. Estos días son considerados de descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores, de acuerdo con la legislación laboral del país.

Uno de los periodos más esperados del año es la Semana Santa o Semana Mayor, cuando muchas familias aprovechan para viajar, descansar o participar en actividades religiosas.

Días feriados en Panamá 2026: ¿Qué fecha es Semana Santa o Semana Mayor?

En 2026, el Viernes Santo se celebrará el 3 de abril, siendo uno de los feriados oficiales del calendario panameño.

Calendario de días feriados en Panamá 2026

Los días de fiesta o duelo nacional están establecidos en el Código de Trabajo de Panamá, el cual regula los derechos de los trabajadores cuando laboran durante estas fechas.

Según el artículo 49, los días feriados son de descanso obligatorio. Sin embargo, si un trabajador debe laborar debido a la naturaleza de sus funciones, tiene derecho a recibir un pago adicional.

La normativa establece que:

El trabajador recibirá un recargo del 150% sobre su salario diario.

Además, deberá recibir otro día de descanso compensatorio durante la semana.

¿Habrá días puente en 2026?

Para el 2026 habrá un día puente, ya que cuando un feriado cae domingo, el descanso se traslada al lunes siguiente, tal como lo contempla la legislación laboral panameña.

Esto permite que algunos trabajadores puedan disfrutar de fines de semana largos dependiendo de cómo coincidan las fechas en el calendario.

Semana Santa en Panamá 2026

La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes en Panamá y en muchos países de tradición cristiana.

Durante esta semana se realizan:

procesiones religiosas

celebraciones litúrgicas

actividades culturales y comunitarias

El Viernes Santo, que en 2026 será el 3 de abril, es el único día feriado oficial de ese periodo en el país.