Policentro de San Isidro abre atención odontológica hasta las 11 de la noche

El Policentro de San Isidro, ubicado en el distrito de San Miguelito, anunció la ampliación de su servicio de atención odontológica, habilitando un nuevo turno en horario de 3:00 de la tarde a 11:00 de la noche.
La medida busca facilitar el acceso a los servicios de salud bucal para pacientes que no pueden acudir en horarios diurnos, permitiendo así una mayor cobertura de atención para la población del sector.
Servicios disponibles en la primera fase del policentro
Las autoridades informaron que la apertura de los servicios del policentro se realizará de manera progresiva. Durante esta primera etapa se habilitarán las siguientes áreas:
- Cuarto de urgencias
- Laboratorio clínico
- Farmacia
- Área administrativa
Más servicios especializados en próximas fases
Posteriormente, el centro de salud contará con una cartera más amplia de servicios especializados, destinados a fortalecer la atención médica en el área de San Miguelito.
Entre los servicios que se incorporarán se encuentran:
- Imagenología y mamografía
- Registros médicos
- Quirófanos
- Área de recobro
- Fisioterapia
- Consultas de ginecología
- Pediatría
- Medicina general
- Área de docencia
- Odontología
- Con estas nuevas instalaciones, el Policentro de San Isidro busca mejorar el acceso a los servicios médicos y fortalecer la atención de salud para miles de residentes del distrito de San Miguelito.