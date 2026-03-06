Policentro de San Isidro abre atención odontológica hasta las 11 de la noche

El Policentro de San Isidro , ubicado en el distrito de San Miguelito, anunció la ampliación de su servicio de atención odontológica, habilitando un nuevo turno en horario de 3:00 de la tarde a 11:00 de la noche.

La medida busca facilitar el acceso a los servicios de salud bucal para pacientes que no pueden acudir en horarios diurnos, permitiendo así una mayor cobertura de atención para la población del sector.

Servicios disponibles en la primera fase del policentro

Las autoridades informaron que la apertura de los servicios del policentro se realizará de manera progresiva. Durante esta primera etapa se habilitarán las siguientes áreas:

Cuarto de urgencias

Laboratorio clínico

Farmacia

Área administrativa

Más servicios especializados en próximas fases

Posteriormente, el centro de salud contará con una cartera más amplia de servicios especializados, destinados a fortalecer la atención médica en el área de San Miguelito.

Entre los servicios que se incorporarán se encuentran: