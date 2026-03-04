MINSA realizará feria de implantes subdérmicos gratis en San Miguelito este 8 de marzo

La Ministerio de Salud ( MINSA ) , anunció que realizará una feria para la colocación gratuita de implantes subdérmicos el domingo 8 de marzo de 2026, dirigida a mujeres entre 16 y 35 años de edad. La jornada será organizada por la Región de Salud de San Miguelito y contará con 200 cupos disponibles, por lo que las autoridades recomiendan asistir desde temprano.

La jornada se llevará a cabo en la Escuela Severino Hernández, ubicada en el corregimiento Mateo Iturralde, donde se dispondrán los implantes destinados a mujeres que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias.

MINSA busca ampliar acceso a métodos anticonceptivos

De acuerdo con el MINSA, esta iniciativa busca fortalecer el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, promoviendo la planificación familiar responsable y la salud sexual y reproductiva, especialmente entre la población joven del distrito.

Requisitos para colocarse el implante subdérmico

Según la información oficial, las interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 16 y 35 años de edad.

No estar embarazadas.

No tener ni haber tenido cáncer mamario.

No padecer tumores hepáticos.

Las autoridades explicaron que todas las pacientes serán evaluadas previamente por personal de salud para determinar si son aptas para el procedimiento.