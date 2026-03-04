MINSA realizará feria de implantes subdérmicos gratis en San Miguelito este 8 de marzo

La Ministerio de Salud (MINSA), anunció que realizará una feria para la colocación gratuita de implantes subdérmicos el domingo 8 de marzo de 2026, dirigida a mujeres entre 16 y 35 años de edad. La jornada será organizada por la Región de Salud de San Miguelito y contará con 200 cupos disponibles, por lo que las autoridades recomiendan asistir desde temprano.
MINSA busca ampliar acceso a métodos anticonceptivos
De acuerdo con el MINSA, esta iniciativa busca fortalecer el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, promoviendo la planificación familiar responsable y la salud sexual y reproductiva, especialmente entre la población joven del distrito.
Requisitos para colocarse el implante subdérmico
Según la información oficial, las interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener entre 16 y 35 años de edad.
- No estar embarazadas.
- No tener ni haber tenido cáncer mamario.
- No padecer tumores hepáticos.
Las autoridades explicaron que todas las pacientes serán evaluadas previamente por personal de salud para determinar si son aptas para el procedimiento.