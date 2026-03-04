Carnet blanco y verde: MINSA anuncia ferias en Las Mañanitas y 24 de Diciembre

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde este sábado 14 de marzo de 2026.
Las jornadas se desarrollarán en centros de salud ubicados en Las Mañanitas y 24 de Diciembre, como parte de las acciones para fortalecer el control y cumplimiento de las normas sanitarias en el país.
Puntos de atención y horarios
Las autoridades informaron que las ferias se realizarán en los siguientes centros:
-
Centro de Salud Ovidia Quintero de León, en Las Mañanitas.
-
Hora de atención: desde las 7:00 a.m.
Carnet blanco: $25.00
Carnet verde: $15.00
-
-
Centro de Salud Dr. Luis E. Ramos, en 24 de Diciembre.
-
Mismo costo de los carnets.
Cupos limitados a 200 personas.
- Horario: 6:00 a.m.
-
Requisitos para obtener el carnet de salud
Carnet blanco
- Copia de cédula o pasaporte.
- Muestra de heces en envase adecuado.
- Foto tamaño carné.
- Tarjeta de vacunación.
- Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas (según el centro de salud).
Carnet verde
- Copia de cédula o pasaporte.
- Foto tamaño carné.
- Copia del carnet blanco vigente.
El Ministerio de Salud recomendó a los interesados llegar temprano debido a los cupos limitados y llevar todos los documentos requeridos para agilizar la atención durante estas jornadas.