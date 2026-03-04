Carnet blanco y verde: MINSA anuncia ferias en Las Mañanitas y 24 de Diciembre

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde este sábado 14 de marzo de 2026.

Contenido relacionado: MINSA inaugura Sala de Estimulación Temprana en Guararé con apoyo de la Primera Dama

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Las jornadas se desarrollarán en centros de salud ubicados en Las Mañanitas y 24 de Diciembre, como parte de las acciones para fortalecer el control y cumplimiento de las normas sanitarias en el país.

Puntos de atención y horarios

Las autoridades informaron que las ferias se realizarán en los siguientes centros:

Centro de Salud Ovidia Quintero de León , en Las Mañanitas. Hora de atención: desde las 7:00 a.m. Carnet blanco: $25.00 Carnet verde: $15.00



image

Centro de Salud Dr. Luis E. Ramos , en 24 de Diciembre. Mismo costo de los carnets. Cupos limitados a 200 personas. Horario: 6:00 a.m.



image

Requisitos para obtener el carnet de salud

Carnet blanco

Copia de cédula o pasaporte.

Muestra de heces en envase adecuado.

Foto tamaño carné.

Tarjeta de vacunación.

Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas (según el centro de salud).

Carnet verde

Copia de cédula o pasaporte.

Foto tamaño carné.

Copia del carnet blanco vigente.

El Ministerio de Salud recomendó a los interesados llegar temprano debido a los cupos limitados y llevar todos los documentos requeridos para agilizar la atención durante estas jornadas.