Panamá Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 10:41

Carnet blanco y verde: MINSA anuncia ferias en Las Mañanitas y 24 de Diciembre

El MINSA realizará ferias para sacar o renovar el carnet blanco y verde el sábado 14 de marzo en Las Mañanitas y 24 de Diciembre. Conoce requisitos y costos.

Ferias para obtener carnet blanco y verde

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Región Metropolitana de Salud, anunció la realización de ferias para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde este sábado 14 de marzo de 2026.

Las jornadas se desarrollarán en centros de salud ubicados en Las Mañanitas y 24 de Diciembre, como parte de las acciones para fortalecer el control y cumplimiento de las normas sanitarias en el país.

Puntos de atención y horarios

Las autoridades informaron que las ferias se realizarán en los siguientes centros:

  • Centro de Salud Ovidia Quintero de León, en Las Mañanitas.

    • Hora de atención: desde las 7:00 a.m.

    • Carnet blanco: $25.00

    • Carnet verde: $15.00

image

  • Centro de Salud Dr. Luis E. Ramos, en 24 de Diciembre.

    • Mismo costo de los carnets.

    • Cupos limitados a 200 personas.

    • Horario: 6:00 a.m.
image

Requisitos para obtener el carnet de salud

Carnet blanco

  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Muestra de heces en envase adecuado.
  • Foto tamaño carné.
  • Tarjeta de vacunación.
  • Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas (según el centro de salud).

Carnet verde

  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Foto tamaño carné.
  • Copia del carnet blanco vigente.

El Ministerio de Salud recomendó a los interesados llegar temprano debido a los cupos limitados y llevar todos los documentos requeridos para agilizar la atención durante estas jornadas.

