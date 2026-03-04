Junta Comunal de Parque Lefevre lanza amplia oferta de cursos deportivos y culturales

La Junta Comunal de Parque Lefevre anunció su calendario de cursos 2026 para niños, jóvenes y adultos. Las actividades se desarrollan en sedes como el Centro Integral, Panamá Viejo, Chanis y Nuevo Reparto Panamá.
Variedad de disciplinas deportivas y culturales
La oferta para este año incluye una programación diversa orientada al bienestar y aprendizaje de la comunidad. Los interesados pueden elegir entre las siguientes disciplinas:
-
Ballet y Danza: Clases de ballet desde el 9 de marzo (B/.20.00 mensuales), danza contemporánea para niños de 7 a 12 años y salsa desde el 25 de marzo.
Deportes de Combate: Karate en el Centro Integral y boxeo disponible tanto para adultos como para jóvenes en el Gimnasio de Panamá Viejo.
Actividades Acuáticas: Natación para niños los sábados y Aquarobics para adultos mayores en la piscina de Parque Lefevre.
Deportes de Equipo y Patinaje: Voleibol en dos academias distintas, American Football en Parque Chanis y patinaje en el Complejo Nuevo Reparto Panamá.
Música y Tradición: Clases de Típico para niños y adultos, además de la próxima apertura de la Red de Orquestas en la Escuela Juan B. Sosa.
Cursos completos disponibles aquí:
Inscripciones y sedes activas
Para participar, la Junta Comunal ha habilitado la inscripción a través del teléfono 6188-4141. Las actividades también incluyen sesiones de Cardio Baile, entrenamientos funcionales y Zumba para fomentar la sana recreación en puntos estratégicos del corregimiento.