Parque Lefevre Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 10:17

Junta Comunal de Parque Lefevre lanza amplia oferta de cursos deportivos y culturales

Inscripciones abiertas, Junta Comunal de Parque Lefevre ofrece clases de natación, ballet, boxeo y más, con programas activos en diversas sedes desde marzo.

La Junta Comunal de Parque Lefevre presenta una amplia oferta de cursos.

La Junta Comunal de Parque Lefevre presenta una amplia oferta de cursos.

@parque.lefevre
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Junta Comunal de Parque Lefevre anunció su calendario de cursos 2026 para niños, jóvenes y adultos. Las actividades se desarrollan en sedes como el Centro Integral, Panamá Viejo, Chanis y Nuevo Reparto Panamá.

Variedad de disciplinas deportivas y culturales

La oferta para este año incluye una programación diversa orientada al bienestar y aprendizaje de la comunidad. Los interesados pueden elegir entre las siguientes disciplinas:

  • Ballet y Danza: Clases de ballet desde el 9 de marzo (B/.20.00 mensuales), danza contemporánea para niños de 7 a 12 años y salsa desde el 25 de marzo.

  • Deportes de Combate: Karate en el Centro Integral y boxeo disponible tanto para adultos como para jóvenes en el Gimnasio de Panamá Viejo.

  • Actividades Acuáticas: Natación para niños los sábados y Aquarobics para adultos mayores en la piscina de Parque Lefevre.

  • Deportes de Equipo y Patinaje: Voleibol en dos academias distintas, American Football en Parque Chanis y patinaje en el Complejo Nuevo Reparto Panamá.

  • Música y Tradición: Clases de Típico para niños y adultos, además de la próxima apertura de la Red de Orquestas en la Escuela Juan B. Sosa.

Cursos completos disponibles aquí:

Embed - Junta Comunal de Parque Lefevre on Instagram: " ¡Nuestros cursos deportivos y culturales ya están aquí! Porque tú lo pediste, en Parque Lefevre seguimos creando espacios de bienestar, aprendizaje y sana recreación para toda la comunidad. Durante todo el año ofrecemos actividades para niños, jóvenes y adultos, guiadas por profesores que trabajan con profesionalismo, amor y entrega. Desliza el carrusel y conoce en detalle cada una de las clases disponibles. Inscríbete llamando al 6188-4141 o a través de parquelefevre.gob.pa #ParqueLefevre #CulturaYDeporte #BienestarComunitario #SeguimosAvanzando"
View this post on Instagram

Inscripciones y sedes activas

Para participar, la Junta Comunal ha habilitado la inscripción a través del teléfono 6188-4141. Las actividades también incluyen sesiones de Cardio Baile, entrenamientos funcionales y Zumba para fomentar la sana recreación en puntos estratégicos del corregimiento.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Cómo convertirse en donante de órganos en Panamá? Estos son los requisitos

Detienen a exjefa de Cobranzas de la DGI por presunto peculado de B/.630 mil

MINSA habilita odontología en el Policentro de San Isidro con 160 cupos diarios

Recomendadas

Más Noticias