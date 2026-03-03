Pago a jubilados y pensionados inicia este miércoles 4 de marzo

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados que reciben su beneficio mediante depósito bancario (ACH) comenzarán a cobrar a partir del miércoles 4 de marzo de 2026.

Según el calendario oficial de pagos divulgado por la entidad, también se establecieron las fechas para quienes reciben su dinero a través de cheque.

Pagos a jubilados y pensionados: estas son las fechas de la CSS

Los jubilados y pensionados que cobran mediante depósito bancario recibirán su pago en las siguientes fechas:

Miércoles 4 de marzo de 2026

Jueves 19 de marzo de 2026

Fechas de pago por cheque

Jubilado o pensionado firmando para retirar su cheque Archivo

En el caso de quienes reciben su beneficio mediante cheque, las jornadas se realizarán en los centros habilitados por la CSS en estas fechas:

Jueves 5 de marzo de 2026

Viernes 20 de marzo de 2026

Ajuste en el calendario de pagos

La CSS explicó que el ajuste en una de las fechas del calendario oficial responde a las fiestas religiosas previstas entre finales de marzo e inicios de abril, con el objetivo de evitar afectaciones en la entrega de los fondos a los beneficiarios.