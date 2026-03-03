Cristiano Ronaldo sufre lesión en el tendón y enciende las alarmas entre fanaticos

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva tras el último partido del Al-Nassr. El club informó que el jugador ya inició su recuperación.

Estado físico de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo se vio obligado a abandonar el terreno de juego al minuto 81 en el pasado encuentro de la Saudi Pro League. Según el comunicado oficial de su equipo, el capitán de la selección de Portugal será evaluado día a día para determinar su regreso a las canchas.

Fuentes cercanas al club estiman un tiempo de baja de entre dos y cuatro semanas, lo que pone en duda su participación en el esperado partido amistoso de la Seleção frente a México, programado para finales de marzo en el Estadio Azteca.

Cristiano Ronaldo y el sueño de su sexto mundial

Pese al contratiempo físico, el entorno médico asegura que la presencia de Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026 no corre peligro. El delantero busca establecer un récord sin precedentes al participar en su sexta Copa del Mundo consecutiva.

Por ahora, el foco principal de Cristiano Ronaldo se centra en una rehabilitación intensiva para mantener el nivel competitivo que ha mostrado en el fútbol saudí, asegurando su liderazgo tanto en el Al-Nassr como en el conjunto nacional portugués para la cita en la Copa del Mundo 2026.

