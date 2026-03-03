INADEH lanza Formación Dual Automotriz: jóvenes panameños inician sus capacitaciones

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) dio inicio a una nueva etapa del Programa de Formación Dual en el sector automotriz, que permitirá a 23 jóvenes panameños formarse y trabajar al mismo tiempo, facilitando su inserción en el mercado laboral.

El programa contempla un 70% de formación práctica en empresas y un 30% de formación teórica y desarrollo de habilidades blandas impartidas por el INADEH.

Durante los primeros tres meses y medio, los participantes reciben capacitación intensiva en valores, habilidades sociales y conocimientos técnicos básicos antes de integrarse al entorno laboral.

Posteriormente, completan su formación en 10 empresas del sector automotriz, donde aplican lo aprendido y fortalecen competencias como la responsabilidad, la puntualidad y la honestidad.

El esquema establece cinco días de práctica laboral y un día semanal de clases, para un total de 2,630 horas de formación, con acompañamiento permanente de instructores y monitores empresariales.

La entidad destacó que, en sus tres ediciones anteriores, el 84% de los egresados fue contratado por la misma empresa donde realizó su formación, mientras que el 16% restante consiguió empleo en otras organizaciones.

Además, el 95% ingresó sin experiencia previa, lo que convierte esta modalidad en una puerta directa al primer empleo formal.

Entre las empresas participantes figuran Petromotors (Jetour), Grupo Sílaba, Ricardo Pérez, Hyundai Trucks, Ford Auto Panamá, S.A., Istmo Llantas, Alemautos, Bahía Motors (Honda), Subaru y Autostar.