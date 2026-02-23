Cursos del INADEH marzo 2026: conoce la oferta disponible y pasos para preinscribirte

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de cursos correspondientes al mes de marzo, como parte del primer período académico de 2026, en sus centros de formación a nivel nacional, bajo las modalidades presencial, virtual y a través de unidades móviles.
INADEH: cómo inscribirse a los cursos de marzo 2026
- Ingresa al portal web: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'.
- Luego de completar este paso, el portal te redireccionará a la página inicial, donde podrás buscar el centro de formación, la modalidad y el turno de tu conveniencia.
- Allí elegirás el curso gratuito que prefieras y harás clic en el botón de 'Preinscribirme'.
- Por último, recibirás un correo electrónico en el que te informará que estás en la lista de los estudiantes preinscritos. Una vez cuente con el listado oficial, te enviarán el código de ingreso al portal de clases de elección del instructor y otros datos.