Panamá Nacionales -  23 de febrero de 2026 - 10:10

Cursos del INADEH marzo 2026: conoce la oferta disponible y pasos para preinscribirte

El INADEH anunció la apertura de cursos correspondientes al mes de marzo. Conozca los centros disponibles para realizar la preinscripción.

Centro Bonifacio Pereira del INADEH en El Chorrillo. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de cursos correspondientes al mes de marzo, como parte del primer período académico de 2026, en sus centros de formación a nivel nacional, bajo las modalidades presencial, virtual y a través de unidades móviles.

Cursos del INADEH para el mes de marzo de 2026

  • Venta de productos, mercancías y servicios - Penonomé
  • Relaciones humanas y comunicación efectiva - Penonomé
  • Práctica para operadores de equipos pesados - Penonomé
  • Seguridad industrial y riesgos profesionales nivel medio - La Chorrera
  • Diagnostico y reparación de sistemas de inyección electrónica de gasolina -El Bongo
  • Mantenimiento preventivo de equipo pesado - Centro Bonifacio Pereira
  • Práctica de simuladores para operadores sin experiencia - Centro Bonifacio Pereira
  • Seguridad industrial y riesgos profesionales - Arraiján, Plaza La Marquesa

Para ver la lista completa de cursos, ingrese aquí: Plataforma de preinscripción del INADEH

INADEH: cómo inscribirse a los cursos de marzo 2026

  • Ingresa al portal web: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'.
  • Luego de completar este paso, el portal te redireccionará a la página inicial, donde podrás buscar el centro de formación, la modalidad y el turno de tu conveniencia.
  • Allí elegirás el curso gratuito que prefieras y harás clic en el botón de 'Preinscribirme'.
  • Por último, recibirás un correo electrónico en el que te informará que estás en la lista de los estudiantes preinscritos. Una vez cuente con el listado oficial, te enviarán el código de ingreso al portal de clases de elección del instructor y otros datos.
