El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de una convocatoria para ocupar el cargo de instructor en el centro de formación ubicado en El Valle de Antón, provincia de Coclé.
Panamá Nacionales - 22 de febrero de 2026 - 17:19
INADEH abre convocatoria para instructores en El Valle de Antón
El INADEH detalló los requisitos, la formación académica y el período de postulación para el cargo de instructor.
Convocatoria para el cargo de instructor en el Valle de Antón
- Cargo: instructor de instalación o mantenedor de sistemas fotovaltios.
- Día: martes 24 de febrero
- Hora: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Requisitos para el cargo en el INADEH
- Hoja de vida
- Copia de diploma
- Fotocopia de idoneidad de la JTIA
- Disponibilidad para laborar el turnos matutinos
Formación académica
- Ingeniero electromecánico, eléctrico técnico en sistemas fotovoltaicos o afines.
- Conocimiento de normas eléctricas (NEC, IEC u otras aplicables).
Postulantes deben tener experiencia en:
- Lectura de plano, dimensionamiento, instalación y mantenimiento en sistemas fotovoltaicos.
- Conocimientos en sistemas híbridos, inversores y microinversores, controladores y baterías.
- Habilidades de comunicación afectiva, manejo de grupo, evaluación por competencias.
