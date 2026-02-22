Panamá Nacionales -  22 de febrero de 2026 - 17:19

INADEH abre convocatoria para instructores en El Valle de Antón

El INADEH detalló los requisitos, la formación académica y el período de postulación para el cargo de instructor.

Centro de formación del INADEH. 

Centro de formación del INADEH. 

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de una convocatoria para ocupar el cargo de instructor en el centro de formación ubicado en El Valle de Antón, provincia de Coclé.

Convocatoria para el cargo de instructor en el Valle de Antón

  • Cargo: instructor de instalación o mantenedor de sistemas fotovaltios.
  • Día: martes 24 de febrero
  • Hora: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Requisitos para el cargo en el INADEH

  • Hoja de vida
  • Copia de diploma
  • Fotocopia de idoneidad de la JTIA
  • Disponibilidad para laborar el turnos matutinos

Formación académica

  • Ingeniero electromecánico, eléctrico técnico en sistemas fotovoltaicos o afines.
  • Conocimiento de normas eléctricas (NEC, IEC u otras aplicables).

Postulantes deben tener experiencia en:

  • Lectura de plano, dimensionamiento, instalación y mantenimiento en sistemas fotovoltaicos.
  • Conocimientos en sistemas híbridos, inversores y microinversores, controladores y baterías.
  • Habilidades de comunicación afectiva, manejo de grupo, evaluación por competencias.
Embed - INADEH on Instagram: "Convocatoria para instructor/instructora instalador/a y mantenedor/a de sistemas fotovoltaicos Martes 24 de febrero Centro de Formación El Valle de Antón 9:00 a.m. - 1:00 p.m. Requisitos: Hoja de vida Copia de diplomas Fotocopia de idoneidad de la JTIA Disponibilidad para trabajar en horario matutino #ConPasoFirme"
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Frente frío llegará a Panamá este 24 de febrero y provocará lluvias y mareas altas

IFARHU, tercer PASE-U: pagos programados del 23 al 28 de febrero a nivel nacional

IDAAN reporta suspensión de operaciones en una potabilizadora este domingo

Recomendadas

Más Noticias