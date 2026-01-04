Este lunes inicia la preinscripción del primer período de clases 2026 del INADEH

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) iniciará este lunes 5 de enero de 2026 el primer período de inscripciones a los cursos disponibles, dirigidos a todas las personas interesadas en el período de preinscripción.

Entre los nuevos cursos y programas anunciados para el próximo año se encuentran: Recepción de Productos de Carga y Unidades, Inspector de Calidad en la Industria Agroalimentaria, Asistente de Soporte Técnico en Redes Informáticas, Coordinador de Eventos, Asistente Logístico, Guía General de Turismo, Recepcionista y Asistente de Seguridad de Red y Soporte de Hardware.

Estas ofertas amplían las oportunidades de capacitación en sectores estratégicos como servicios, tecnología, logística y turismo.

Inscríbete desde el 5 de enero en nuestra plataforma de preinscripción en www.inadeh.edu.pa o visita tu sede más cercana.

¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del INADEH? Guía paso a paso